مديون وكنت عايز أسرقها.. اعترافات المتهم بقتل مدرسة الحي الإيطالي

قرار القتل

ساعة الصفر

غدر

فشل السرقة

تحقيق وحبس

"كنت مديون وعليا فلوس لناس كتير قررت أقتلها عشان أسرقها بس ملحقتش" كلمات لخّص بها المتهم بقتل مدرسة داخل شقتها في حدائق اكتوبر.اعترافاتوقال المتهم في أقواله أمام فريق البحث برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث إنه تعرف على المجني عليها منذ ٦ أشهر حيث إنهما جيران في ذات الكومبوند، وكان يقوم بتوصيلها بحكم عمله في اوبر ثم انها كانت تدرس لابنه تخاطب.أضاف المتهم أنه اقترض من المتهمة 2000 جنيه، قام برد نصفها وعندما طالبته المجني عليها برد باقي المبلغ أخذ في مماطلتها حتى اخبرته انها تحتاج باقي اموالها لتكملة مبلغ تمتلكه لشراء اجهزة كهربائية فعلم المتهم أنها تمتلك المال فقرر سرقتها لحل ازمته المالية وسداد ديونه.استطرد المتهم قائلًا إنه خطط يوم الاثنين الماضي لتنفيذ جريمته فذهب اليها بحجة توصيل طلبات لمنزلها وفي اليوم التالي عندما قرر التنفيذ اتصل بها مدعيا ان مفاتيحه سقطت في شقتها عندما كان يوصل طلباتها وذهب اليها مرة اخري بعد قام بشراء قفازات بلاستيكية واخفى "حجر" بين ملابسه.استغل المتهم انشغال المجني عليها في البحث عن مفاتيحه وقام بضربها على راسها من الخلف عدة مرات فسقطت على الارض واعتقد المتهم انها فارقت الحياة فاسرع الي غرفة النوم بحثا عن مبالغ مالية، لكنه فوجئ بالمجني عليه تفيق بعد فقدانها الوعي وخرجت خارج الشقة تستغيث بالجيران في الشقة المقابلة فطاردها واعادها الى الشقة ثم انهال عليها ضربا مرة اخرى على راسها حتى فارقت الحياة.اعترف المتهم أنه عقب قتل المجني عليها خشي من خروح الجيران الذين استغاثت بهم وفر هاربا بعد الاستيلاء على هاتفين محمولين واسرع الى منزله لتغيير ملابسه الملطهة بالدماء ثم توجه الى الطريق الصحراوي وقام بتكسر الهاتفين واشعل النيران في ملابسه ثم سافر على مخافظة المنيا مسقط راسه.واجه محمود سكر، وكيل أول نيابة أكتوبر أول، المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية، ليعترف اعترافا كاملا بالجريمة بدافع السرقة، ووجهت النيابة برئاسة المستشار أسامة ربيع، رئيس نيابة أكتوبر اول له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.