إزالة 31 حالة تعد على أراضي طرح النيل بقنا

شهدت محافظة قنا لليوم الثاني علي التوالي إزالة 24 حالة تعدى على أراضى طرح نهر النيل في إطار فعاليات الموجة 17 التي تستهدف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الحملات التي بدأت أعمالها أمس، أسفرت اليوم الأحد عن تنفيذ حالات الإزالة في مدن قنا وقفط ودشنا حيث تم إزالة 13 حالة تعدى بالمباني في مدينة قنا بإجمالي مساحة 2251 م وإزالة 4 حالات تعدى بالمباني في مدينة قفط بمساحة 80 م بالإضافة إلى 7 حالات تعدى بالردم في مركز دشنا بإجمالي مساحة 430 م ليصل بذلك أجمالي الحالات التي تمت إزالتها خلال اليومين الأول والثاني من الموجة 17 لـ31 حالة بنسبة 18% من المستهدف.وأضاف الداودي أن حملات الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الري بمحافظة قنا.وكلف محافظ قنا رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزلالات مؤكدا على إعداد تقرير يومي لموقف الإزلالات ورفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.