الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي بمطرانية ملوي

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية بملوي، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي، وذلك بالكنيسة المرقسية "مقر المطرانية".وشارك بالحضور كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.