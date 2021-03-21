صدور «كل الفصول خريف» للكاتبة الشابة هبة عبدالحليم

صدر حديثا عن ذا رايتر أبوريشن أول عمل أدبي للكاتبة الشابة هبة عبد الحليم بعنوان "كل الفصول خريف"، يتكون من 40 مقالا بموضوعات مختلفة، والغلاف من تصميم عبدالله عباس.وقالت هبة، لـ"الدستور"، إنها انتهت من كتابة "كل الفصول خريف" في 40 يوما، وقامت بمراجعته في 10 أيام تقريبا، وتستهدف الشباب بهذا العمل وتحديدا من سن 20 وحتى 30 سنة، مشيرة إلى أن الكتاب يتناول عدة أفكار ومواقف مر بها العديد من الشباب من مرحلة الجامعة، والأحلام التي استطاعوا تحقيقها، فضلًا عن الأحلام التي لم تتحقق حتى الآن.وعن الكتابة بالنسبة لها؛ قالت إن الكتابة ليست مهنتها الأساسية، لكنها تعمل بمجال التدريس وتصميم الأزياء، بجانب عملها في إحدى المجلات وتحديدا في كتابة المقالات، إلا أنها قررت بعد ذلك أن يكون لها أعمال خاصة بها، موضحة أنها تنوي الاستكمال في مجال الكتابة، وتحضر حاليا لكتابة رواية.وعلى غلاف الكتاب نقرأ: "تلك هي النقطة الفاصلة التي تأتي متزامنة مع الخريف لتعلن بحزم وجوب تركهم خلفك مبعثرين مثل تلك الأوراق الصفراء المتناثرة بعدما تسربت منها طاقة الحياة.هو مرحلة انتقالية بين النهاية والبداية بين العبوث المقتضب وانفراج الأسارير بين قبضة اليأس وتحرر الأمل بين الكف عن العطاء والوقوف لجنى ما زرعناه.وهبة علي عبدالحليم تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون جامعة القاهرة عام 2016، عملت صحفية في الفن لعدة سنوات ومعدة وكاتبة برامج ولها العديد من المقالات المنشورة بالمواقع الإخبارية.