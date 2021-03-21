السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلب السيدة منال أحمد، وأمر بإطلاق اسم الشهيد البطل محمد عمرو الطاهر على شارع ومدرسة بمحافظة السويس.





جاء ذلك بعد دقائق قليلة من مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، والتي طالبت فيها بإطلاق اسم نجلها الشهيد على مدرسة تكريمًا له.



