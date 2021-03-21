«تحالف عراقيون» يدعو الشركات المصرية للاستثمار في بغداد

دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، إلى حضور أكبر للشركات المصرية في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات الاقتصادية والعلمية وتطوير السياحة لكثرة المشتركات بين البلدين.وذكر بيان لمكتبه اليوم أن الحكيم والسفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأكد أهميّة مصر لجوارها العربي والإقليمي وضرورة استعادتها لدورها في المنطقة، مبينا "ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد والقاهرة في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية".. مشيرا إلى "طبيعة الفرص الاستثمارية التي يقدمها العراق".