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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1160 مواطنا قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

الأحد 21/مارس/2021 - 08:09 م
قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تمت إقامة قافلة طبية على مدار يومين 20 و21 مارس 2021م بقرية البشاير بمركز الرياض.

وأكدت سلام، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في عشر تخصصات شملت الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والنساء والتوليد وإجراء الأشعة إلى جانب معمل التحاليل خلال اليومين، كما تم صرف العلاج لجميع الحالات، وتم أيضا توقيع الكشف الطبي على عدد 1160 مواطن، إضافة لـ32 تحليل دم و82 تحليل متوطنة و36 تحويل مستشفيات وبعض الخدمات الطبية الأخرى للمستفيدين من خدمات القافلة.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أن القافلة قد قامت أيضا باستخراج 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة.

وأشارت إلى أن القافلة جاءت بهدف إيصال الخدمة الطبية العلاجية لجميع أهالي محافظة كفر الشيخ مع التأكيد على إتباع إجراءات التباعد والوقاية من الكورونا بالنسبة لمقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء.

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