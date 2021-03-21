المغرب تسجل 246 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، تسجيل 246 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 491 ألفا و709 حالات، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8767 وتسجيل 382 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 479 ألفا و252.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 6358 فحصا - بلغ 5 ملايين و375 ألفا و491 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس 2020.