رايا أبي راشد تحتفل بعيد الأم مع طفلتها لأول مرة

يحتفل العالم اليوم بعيد الأم الذي يصادف ٢١ مارس من كل عام، ويعتبر فرصة للتعبير عن دور الأم وتضحياتها وتكريما لها وتقديم الهدايا.وبهذه المناسبة احتفلت الإعلامية رايا أبي راشد بعيد الأم على طريقتها الخاصة.شاركت الإعلامية، رايا أبي راشد، صورة قديمة لها مع طفلتها لولا، احتفالا بعيد الأم، حيث تألقت ببلوزة سوداء اللون مزينة بنقوشات الورود، ذو أكمام طويلة، وجعلت شعرها منسدلا على أكتافها.ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رايا على مكياج هادئ، ونسقت مع إطلالتها ساعة يد سوداء أنيقة، وأسوار ذهبية، لتكمل إطلالتها.وعلقت رايا على صورتها وهى تحمل طفلتها الصغيرة، التى تظهر وجهها لجمهور لأول مرة، فهي عادة ما تخفى وجه الصغيرة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "لا شيء يقارن بالحب الذي أحمله لها.. يوم أمهات سعيد، لكل الأمهات الرائعات في العالم" مضيفة: "أحلى وأغلى شي بحياتي، كل عام وكل الامهات بخير وحب وسعادة"، وأشارت رايا أن ابنتها فى هذه الصورة كانت تبلغ من العمر ٤ أشهر فقط.وريا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت ريا من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت ريا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.