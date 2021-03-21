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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير فرنسا يفتتح مكتبة المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة

الأحد 21/مارس/2021 - 09:08 م
المعهد الثقافي الفرنسي
المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة
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أعرب سفير فرنسا بالقاهرة، ستيفان روماتييه، عن سعادته بإعادة افتتاح مكتبة المعهد الثقافي الفرنسي بالمنيرة بعد تحديثها وتجديديها بشكل شامل، بعد أن استمرت أعمال التجديد لمدة ما يقرب من عامين.

جاء ذلك خلال افتتاح سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتييه، مساء الأحد، مكتبة المعهد الثقافي الفرنسي بالمنيرة بعد تحديثها وتجديديها بشكل شامل.

قال السفير، في كلمة القاها بهذه المناسبة وسط حضور نخبة من المثقفين، إن اليوم نشهد حدثًا استثنائيًا بإعادة افتتاح هذا المكان الثقافي المخصص للكتب لما لها من أهمية كبيرة فى الثقافة حيث إن الكتاب الورقي لا يزال له قيمته وجمهوره.

أضاف أن المكتبة باتت بعد التحديث جاذبة للجمهور من جميع الفئات بما فى ذلك الأطفال وهى مفتوحة ليس فقط للفرانكفونيين بل للناطقين بالإنجليزية والعربية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الانشطة التى تضمها المكتبة.

من جانبه، قال جمال أوبيشو مستشار التعاون والنشاط الثقافى بالسفارة الفرنسية مدير المعهد الفرنسى بمصر إنه تم تجديد وتحديث المكتبة بالكامل لتصبح "نافذة على العالم" بفضل ما تحتويه من كتب.

تضم المكتبة، المصممة وفقًا لأحدث التكنولوجيات والتى باتت حيزًا للاطلاع- مجموعة من الكتب الثرية والنادرة فى جميع المجالات والتخصصات ومن جميع العصور قاعات للاطلاع على الكتب مع توفير خدمة الإنترنت السريع وكل الخدمات الرقمية، كما تحتضن المكتبة قاعتين مخصصتين للأطفال لممارسة الأنشطة والقراءة.

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