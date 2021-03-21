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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة المولد 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 10:38 م
المولد
المولد
أ ش أ
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن ترددات قنوات الأغاني منها تردد قناة المولد 2021، وتعرض المحطة على شاشتها، العديد من أنواع الأغانى المختلفة، وتعد قناة المولد إحدى أبزر قنوات الأغاني المصرية الشعبية، التى أصبح لها جمهور كبير، واحتلت قنوات الأغانى مكانة كبيرة لدى العديد من الفئات العمرية من الجمهور المصرى والعربى أيضا.

وبدأت قناة المولد في الفترة الاخيرة ولكنها حازت على نسب مشاهدة ومتابعة كبيرة جدا من الجمهور المصرى والعربى كما أن الكثير من المقاهي والمحلات تسعى بتشغيلها كنوع من أنواع الشو الممتع للحضور والمسلى للأفراد للحين الى الماضى، تعرض أيضًا قناة المولد أغاني الشعبية القديمة للنجوم الكبار مثل حسن الأسمر وحكيم وهم أول من ادخلوا الأغنية الشعبية على الشارع المصري.

تردد قناة المولد 2021

اسم القناة: المولد 2.
القمر الصناعي: – نايل سات.
التردد: -11411
نوع الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: -27500.
الجودة: -HD.

التردد الجديد لقناة المولد على النايل سات 2021

اسم القناة: المولد 2.
القمر الصناعي: – نايل سات.
التردد: -11257
نوع الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: -27500.
الجودة: – HD.

تردد قناه المولد

اسم القناة: المولد 2.
القمر الصناعي: – نايل سات.
التردد: -10873
نوع الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: -27500.
الجودة: -HD.

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أشهر مطربين قناة المولد عام 2021.


فنانة موسيقى البوب ​​بوسي.
فنانة البوب ​​أمينة.
فنان موسيقى البوب ​​سعد الصغير.
الفنان الطرب الشعبي محمود الليثي.
فنان الطرب الشعبي إسماعيل الليثي.
الطرب الشعبي الفنان أحمد شيبة.
فنان موسيقى البوب ​​طارق الشيخ.
فنان موسيقى البوب ​​أحمد كمال (أحمد كمال).


تطبيق قناة المولد 2021.


مع زيادة متابعة قناة المولد الشعبية تم إنشاء تطبيق باسم قناة المولد الفضائية ليعمل على الاندرويد وفكرة التطبيق حول سماع الأغاني الشعبية يضم التطيبق أغاني لكل المطربين الشعبيين منهم محمود الليثي، طارق الشيخ، سمسم شهاب، عبد الباسط حموده، اوكا واورتيجا، بوسي، حجازي متقال، سميرة أحمد، سعد الصغير، وغيرهم من مطربي الأغنية الشعبية المشاهير،

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