مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يلتقي راهبات الإيبارشية

اجتمع صباح اليوم الأحد، الموافق ٢١ مارس، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مع راهبات الإيبارشية.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللقاء بدأ بالقداس الإلهي، أعقبه عرض كل رهبنة ما تقدمه من خدمات.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه أعطى نيافة المطران الكلمة الروحية بعنوان "حياة الشهادة".وفي نهاية اللقاء، أعطى نيافة الأنبا باسيليوس توجيهاته للفترة القادمة، واختتم اللقاء بالصلاة وأخذ الصور التذكارية.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير الذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.