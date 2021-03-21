ننشر تحقيقات النيابة في مصرع شخصين بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر حول مصرع شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم أن السرعة الزائدة هى السبب وانفلات الفرامل في يد سائق السيارة.كانت النيابة قد أمرت بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما بحادث انقلاب سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم، واستعلمت عن الحالة الصحية لآخر أصيب في نفس الحادث وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وتسبب في ظهور كثافات مرورية أمام قائدي السيارات، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.بالفحص، تبين أنه أثناء استقلال 3 أشخاص سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم اختلت عجلة القيادة بأيدي قائد السيارة ما أدى إلى انقلابها وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.ورفع رجال مرور القاهرة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.