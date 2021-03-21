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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«فنانة وطالبة» بأدوات بسيطة «هاجر» تصنع هدايا ثمينة بمعرض الزهور

الأحد 21/مارس/2021 - 07:55 م
هدايا ثمينة بمعرض
هدايا ثمينة بمعرض الزهور
حسام عسل - تصوير: محمد ديبو
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تسود أجواء من السعادة والفرح بين أروقة معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان في دورته الـ 88، حيث تعرض النباتات بأنواعها المختلفة وألوانها المبهجة وكذلك المنتجات اليدوية ويجذبك من بين كل ذلك أحد "السكاشن" الذي يتميز ببساطته وروعة ما يعرضه من مشغولات يدوية تصدرتها هدايا عيد الأم وتجلس هاجر الفتاة العشرينية بطلة هذا العمل والطالبة بكلية الفنون التطبيقية تقسم وقتها بين صناعة المنتجات ومذاكرة دروسها.

تقول هاجر سيد 22 عاما إنها منذ طفولتها حبت المشغولات اليدوية حيث كانت تصمم فساتينها وفساتين عرائسها بنفسها وكانت تحلم بالالتحاق بكلية الفنون التطبيقية لكن الأمر كلفها 5 سنوات من الكفاح في التعليم من أجل الوصول لهذا الحلم نظرا لكونها كانت في الثانوي الصناعي والتحقت بعده بأحد المعاهد لمدة عامين ثم أخيرا التحقت بالكلية، وفي السنة الأولى لها قامت بالمشاركة بمعرض الخريجين بالكلية ولبراعتها حصلت على مكافأة مادية ساعدتها في المشاركة في معرض الزهور للمرة الأولى هذا العام.

وتقدم هاجر منتجات بأدوات بسيطة كأهداء للأمهات في عيدهن الموافق اليوم الأحد بجانب هدايا للعديد من المناسبات السعيدة وهي عبارة عن إطار "طارة" من السنابل والورود تحمل عبارات رقيقة مكتوبة بالأخشاب للأمهات كذلك أيضا استخدام الكروشية وبراويز وغيرها تقول:"المشغولات اليدوية تستغرق وقت ومجهود كبير في إنجازها فأقل قطعة تقطع وقت 4 ساعات ومنها ما يستمر العمل به لمدة 3 أيام.

ورغم حرصها على الحضور منذ التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء وهو وقت المعرض إلا أنها كانت حريصة أيضا على أن تذاكر دروسها نظرا لإقامة المعرض في فترة امتحانات ولا يوجد من ينوب عنها في المعرض:"مينفعش شغلي يؤثر على الكلية رغم انه حلمي اللي بسعى له لكن الكلية شيئ أساسي" مشيرة إلى أن الكلية ساعدتها في تنمية مهارتها في هذا المجال.

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