نوال السعداوى.. تاريخ من النضال الوطنى وترسيخ الحريات وتنوير العقول

خاضت حروبًا لتفكيك الأفكار المتطرفة وترسيخ حرية المرأة

استمدت من والدها حرية التعبير عن الرأى أيًا كانت النتائج.. وعوقبت لدفاعها عن ضحايا العنف الأسرى

شاء القدر أن ترحل الأديبة والمفكرة الكبيرة نوال السعداوى فى اليوم الذى تحتفل فيه مصر بيوم المرأة وعيد الأم، بما يمنح رحيلها دلالات ومعانى تعبّر عن عِظَم تجربتها ومشوارها الطويل فى عالم الفكر والكتابة، ومجهوداتها التى لا ينكرها إلا جاحد، فى مجالات الدفاع عن حرية وحقوق المرأة وتنميتها إنسانيًا وإبداعيًا، لتكون أحد أهم الأصوات البارزة فى تاريخ هذا البلد العظيم. ومسيرة نوال السعداوى فى مجالات الفكر والنضال الوطنى وحقوق الإنسان ومكافحة التطرف لا يمكن بأى حال سردها إلا فى الكتب والموسوعات، وهنا تستعرض «الدستور» أبرز الملامح والمحطات الرئيسية فى نشأة ومشوار هذه المرأة العظيمة، التى عشقت تراب هذا الوطن وعاشت من أجل إثراء عقول شعبه، وضحّت من أجل ذلك بالغالى والنفيس.اشتهرت نوال السعداوى بإثارتها الجدل وانتقادها الحكومة خلال مراحل نضالها الوطنى، وفى عام ١٩٨١ أسهمت فى تأسيس مجلة نسوية تسمى «المواجهة»، وحكم عليها بالسجن فى ٦ سبتمبر ١٩٨١ فى عهد الرئيس محمد أنور السادات، وأطلق سراحها فى نفس العام بعد شهر واحد من اغتيال الرئيس الراحل.سُجنت «نوال» فى سجن النساء بالقناطر، وعند خروجها ألّفت كتابها الشهير «مذكرات فى سجن النساء» عام ١٩٨٣، ولم تكن تلك هى التجربة الوحيدة لها مع السجن، فقبل ذلك بـ٩ أعوام كانت تتواصل مع سجينة واتخذتها كملهمة لروايتها «امرأة عند نقطة الصفر» عام ١٩٧٥، كما رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بمصر، فى ١٢ مايو ٢٠٠٨ إسقاط الجنسية المصرية عنها فى دعوى رفعها ضدها أحد المحامين بسبب آرائها.ونتيجة لآرائها ومؤلفاتها، تم رفع العديد من القضايا ضدها من الإسلاميين مثل، قضية الحسبة للتفريق بينها وبين زوجها، وتم توجيه تهمة «ازدراء الأديان» لها، كما وضع اسمها على ما وصفت بـ«قائمة الموت للجماعات الإسلامية»، وتم تهديدها بالقتل.وفى عام ١٩٨٨ سافرت خارج مصر، وقبلت عرض التدريس فى جامعة ديوك بقسم اللغات الإفريقية فى شمال كارولينا، وأيضًا جامعة واشنطن.اختيرت ضمن أكثر النساء تأثيرًا فى العالم العربى خلال ١٠٠ عام، من مجلة «تايم» الأمريكية، بسبب نضالها كناشطة نسوية من أجل تعزيز مكانة المرأة، خصوصًا بعد اجتيازها تجربة السجن، الذى وصفته بأنه كان بمثابة «ميلاد جديد لها»، ولم تشأ «السعداوى» أن تقتصر معاركها على السلطة السياسية، وإنما واصلت فى مقالاتها، التى انتظمت فى صحيفة الأهرام، معركتها مع العقل الذى يستغل الدين لتبرير الاستبداد وتعزيز الجهل، وهى المعركة التى جعلتها هدفًا لحملات استهداف معنوى، وتشيع من وقت لآخر أخبارًا عن وفاتها، وتُروج لها على مواقع التواصل الاجتماعى.عاصرت «السعداوى»، التحولات الاجتماعية العميقة التى أجرتها ثورة يوليو، ومؤشرات انحيازها للفقراء، وهذا الانحياز لم يمنع ابنة الطبقة الوسطى المصرية من تبنى قضايا مجتمعية كسرت الطابع البرجوازى التقليدى فى تناول قضية المرأة، وجاءت شهرتها الحقيقية من احترافها الكتابة مع نشر كتابها «مذكرات طبيبة» ١٩٦٠، الذى تضمن مشاهداتها، وكان أقرب ما يكون ليوميات كاشفة عن بؤس الوضع الصحى لفقراء المصريين، وتضمن كذلك ما يمكن أن تهمس به الفقيرات لطبيبة تولت علاجهن فى المراكز الطبيبة الريفية.وأكدت خطابها بوضوح فى كتابها «المرأة والجنس»، الذى حظى بانتشار واسع فى قطاعات شبابية كثيرة، ساوت بينه وبين كتابات سيمون دى بوفوار فى المجتمعات الغربية.وبلورت خطًا مميزًا لها فى الحركة النسائية المصرية، عبر ربطها بين خطاب تحرر المرأة ومعركة التحرر الاجتماعى والاقتصادى، وبدأت تعى أهمية استعمال الأدب وسيطًا لنقل خطابها الثورى، وتُرجمت مؤلفاتها إلى لغات عالمية عديدة، بينما تم استقبالها دائمًا فى العالم العربى ضمن السياق الإصلاحى، كخطابات للتغير الاجتماعى أكثر من كونها نصوصًا أدبية خالصة.توالت أعمالها خلال تلك السنوات، ومنها: «الأنثى هى الأصل» ١٩٧١، و«الوجه العارى للمرأة العربية» ١٩٧٤، و«المرأة والصراع النفسى» ١٩٧٥، و«امرأة عند نقطة الصفر» ١٩٧٣، ورواية «الحب فى زمن النفط»، وإلى الآن تتصدر أعمالها قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى العديد من الدول العربية.استمرت «السعداوى» فى مواجهة مع نمطين من التفكير؛ الأول تبنته بعض الأصوات داخل الجماعة الثقافية، التى اعتبرت خطابها الأدبى والاجتماعى أقرب إلى النزعة الاستشراقية التى تلبى احتياجات الغرب، أما النمط الثانى فتركز فى الجماعات الأصولية وثيقة الصلة بالخطاب المتأسلم، التى رأى أن كتبها تنطوى على إساءة بالغة وازدراء متعمد للأديان، لذلك كانت تدعم دومًا المطالبات بمصادرتها.وأكدت «السعداوى» مشروعها الفكرى، وأن الثقافة العربية ليست وحدها الثقافة التى حولت المرأة إلى سلعة، وأن اضطهاد المرأة لا يرجع إلى الأديان، وإنما إلى النظم الاجتماعية فى المجتمع البشرى.ولفتت إلى أن هناك كتابات كثيرة فى التراث العربى والإسلامى تشير إلى نقاط إيجابية لصالح المرأة يجب البحث عنها وإظهارها، مع العلم بأن النساء هن من يقمن بتحرير أنفسهن، وهذا لن يتم إلا بقوة التنظيم.وفيما يخص تعدد الزوجات، أعلنت عن أنها ترفض فكرة تعدد الزوجات، قائلة: «تعدد الزوجات يخلق الكره بين الأطفال والزوجات، كما يزيد من الحوادث، وتعدد الزوجات كذب وليس بالقرآن، وبلاد عربية مثل تونس منعته».أما المثلية الجنسية فلم ترها شيئًا محرمًا، قائلة: «الجنس عادة وتعوّد، والمثلية لها أسبابها، جزء منها وراثى بجانب التربية والخوف، والأمر يتطلب تحليله وإرجاعه لأسبابه الاجتماعية والبيولوجية وليس وضع هؤلاء فى السجون، لأن هذا ليس الحل، ولا بد أن تكون فيه حرية، فالمجتمع والدين لا دخل لهما بالجنس»، مستطردة: «لم نتربَ على حرية الجنس، والعلاقات الجنسية شخصية».فى ليلة ٢٧ أكتوبر عام ١٩٣١، ولدت نوال السعداوى بقرية كفر طحلة، إحدى قرى مركز بنها التابع لمحافظة القليوبية، وكانت الطفلة الثانية من بين ٩ أطفال، وتعرضت للختان فى السادسة من عمرها، وأصر والدها على تعليم جميع أولاده، وكان من الذين ثاروا ضد الاحتلال البريطانى لمصر والسودان، كما شارك فى ثورة ١٩١٩، وعقابًا له على ذلك، تم نقله لقرية صغيرة فى الدلتا وحرمانه من الترقية لمدة ١٠ سنوات، واستمدت «نوال» من والدها احترام الذات ووجوب التعبير عن الرأى بحرية ودون قيود مهما كانت النتائج.وتخرجت فى كلية الطب جامعة القاهرة، فى ديسمبر عام ١٩٥٥، وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، وتخصصت فى مجال الأمراض الصدرية، وعملت طبيبة امتياز بقصر العينى، وتزوجت فى نفس العام من أحمد حلمى زميل دراستها فى الكلية، ولم يستمر الزواج لفترة طويلة، وانتهى بعد ذلك بعامين.وعندما سئلت عن زوجها فى أحد حواراتها قالت: «زوجى الأول كان عظيمًا، زميلى فى كلية الطب، كان رائعًا، والد ابنتى، لم يُرد والدى أن أتزوجه لأنه غادر إلى السويس لمحاربة البريطانيين، لكن بعد ذلك تمت خيانة المقاتلين، والكثير منهم تم حبسه، هذه الأزمة كسرته وأصبح مدمنًا، وأخبرته بأننى لو تزوجته قد يوقف إدمانه، لكنه لم يفعل.. حاول قتلى، لذا تركته، وتزوجت مرة ثانية من رجل قانون ولم يستمر هذا الزواج أيضًا».وخلال عملها طبيبة لاحظت المشكلات النفسية والجسدية للمرأة الناتجة عن الممارسة القمعية للمجتمع والقمع الأسرى، وأثناء عملها فى مكان ميلادها بكفر طحلة لاحظت الصعوبات والتمييز الذى تواجهه المرأة الريفية، ونتيجة لمحاولتها الدفاع عن إحدى مريضاتها من التعرض للعنف الأسرى، تم نقلها مرة أخرى إلى القاهرة، لتصبح فى نهاية المطاف المدير المسئول عن الصحة العامة فى وزارة الصحة.فى ذلك الوقت، قابلت زوجها الثالث الطبيب والروائى الماركسى شريف حتاتة، الذى كان يشاركها العمل فى الوزارة، واعتقل لمدة ١٣ عامًا فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وتزوجا فى عام ١٩٦٤، ولهما ولد وبنت، ولكن انتهى الزواج بعد ٤٣ عامًا.وقالت عنه: «الزوج الثالث هو شريف حتاتة، والد ابنىّ، كان رجلًا حرًا جدًا، ماركسيًا، تم سجنه، وعشت معه ٤٣ عامًا، وأخبرت الجميع: هذا هو الرجل النسوى الوحيد على وجه الأرض، ثم بعد ذلك اضطررت للطلاق أيضًا، كان كاذبًا، كان على علاقة بامرأة أخرى، تعقيد الشخصية ذات الطابع الأبوى، ألّف كتبًا عن المساواة بين الجنسين ثم خان زوجته، أنا متأكدة أن ٩٥٪ من الرجال هكذا».وفى عام ١٩٧٢ نشرت كتابًا بعنوان «المرأة والجنس»، مواجهةً بذلك جميع أنواع العنف التى تتعرض لها المرأة، كالختان والطقوس الوحشية التى تقام فى المجتمع الريفى للتأكد من عذرية الفتاة، وأصبح ذلك الكتاب النص التأسيسى للموجة النسوية الثانية، وكنتيجة لتأثير الكتاب الكبير على الأنشطة السياسية أُقيلت من مركزها فى وزارة الصحة، ولم يقف الأمر عند ذلك فقط، بل كلفها ذلك أيضًا ترك مركزها كرئيس تحرير مجلة «الصحة»، وكأمين مساعد فى نقابة الأطباء.ومن عام ١٩٧٣ إلى عام ١٩٧٦، اهتمت «نوال» بدراسة شئون المرأة ومرض العصاب فى كلية الطب بجامعة عين شمس، ومن عام ١٩٧٩ إلى ١٩٨٠ عملت مستشارة للأمم المتحدة فى برنامج المرأة فى إفريقيا والشرق الأوسط.