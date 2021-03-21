بمناسبة عيد الأم.. طالب يوزع الورود على السيدات بشوارع نجع حمادي

فكرة طيبة نفذها طالب بالصف الثاني الثانوي، من أبناء مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، بقيامه بتوزيع الورود على السيدات اللاتي يعملن ويجلسن بشوارع مدينة نجع حمادي، احتفالا بعيد الأم.مصطفى أنور، البالغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، أصوله تعود لقرية الأوسط سمهود التابعة لمركز أبوتشت، إلا أنه يقيم بمدينة نجع حمادي شمالي قنا، استيقظ من نومه في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، ليبحث عن محلًا لبيع الورود، ليقوم بشرائه والخروج في الشوارع، وتوزيعه على السيدات اللاتي يجلسن ويعملن في بشوارع المدينة، احتفالا بعيد الأم.طالب الصف الثاني الثانوي، وزع الورود على 20 سيدة، في شوارع 30 مارس، وحسني مبارك وميداني الأوقاف والعروسة بمركز نجع حمادي، قائلًا: "الفكرة والله جاتني أنه ليه منكرمش أمهات تانية موجودة حوالينا وبتأثر في حياتنا اليومية بس مش بنحس بيها اوي بحجة أن ذلك عملهم وأكل عيشهم وخلاص".وبتابع لـ"الدستور": "هؤلاء السيدات اللاتي يعملن ويكدحن طوال يومهن، من دونهم تتوقف حياة المواطنين، الناس دي المفروض تتكرم كل يوم والله كفاية انهم شغلهم وشقاهم تحت أي ظرف علشان لقمة العيش الحلال".ويضيف أنور، أنه شاهد الفرحة والسعادة في عيون وقلوب السيدات اللاتي وزع عليهم الورود، خاصًة لما شعروا به من اهتمام وإحساس بقيمتهم في الحياة، لافتًا إلى أن أسرته أعجبت بفكرته بل وشجعته عليها، وهنالك آخرون عرفوا بفكرته وقاموا بتنفيذها.