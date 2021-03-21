انطلاق فعاليات «أيامنا أحلى» تحت شعار «حقك تنظمي» بالدقهلية

انطلقت اليوم الأحد المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية التوعوية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ضمن فعاليات مبادرة أيامنا أحلى تحت شعار "حقك تنظمي"، بالدقهلية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وإشراف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.فيما شهد اليوم إقبالا شديدا من السيدات من كافة الأعمار للكشف في العيادات المتنقلة حيث تم توقيع الكشف الطبي من قبل فريق من الأطباء المتخصصين وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان.ويتم تنفيذ الحملة في المرحلة الثانية بـ٩ إدارات هي أجا، السنبلاوين، منية النصر، بني عبيد، المنزلة، ميت سلسيل، شربين، نبروه، جمصة.كما تم تنفيذ العديد من الندوات ضمن مبادرة أيامنا أحلى وتم المرور على الوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز تقديم الخدمة، وأقيم على هامش الحملة معرضا لنوادي المرأة.