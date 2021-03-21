محمود خليل يكتب: معادلة «السياسة المملوكية».. التوحد عند المغارم والتفرق عند المغانم

يمثل المماليك أقدم نموذج للساسة المتحولين فى تاريخ التجربة السياسية المصرية.. فقد لقوا الهزيمة أمام جيش سليم الأول فى كل من الشام ومصر، لكن ذلك لم يعنِ بحال زوالهم واختفاءهم من المشهد، فقد ظلوا موجودين وفاعلين على الساحات الاجتماعية والسياسية والعسكرية فى مصر، بعد أن آلوا على أنفسهم تغيير جلدهم بشكل كامل ليتحولوا من حكام منفردين بالسلطة إلى شركاء مع السلطة العثمانية الجديدة فى حكم المصريين.

بدأ أمراء المماليك بتغيير أسمائهم القديمة، فاستغنوا عن أسمائهم التركية وبدأوا يختارون لأنفسهم أسماء عربية، حتى ينسجموا مع طبقة الحكم الجديدة.. فأسماء العثمانيين «سليم وسليمان ومحمد وعبدالمجيد وعبدالحميد» وغيرها، كانت عربية، وبالتالى كان من الطبيعى أن يطلقوا على أنفسهم هم الآخرون أسماء عربية، حتى ينخرطوا فى تركيبة الحكم الجديد.

كان المماليك يعلمون أيضًا أن السلطة الجديدة ليس بمقدورها أن تستغنى عن خدماتهم ببساطة، وقد عرضوا ذلك على العثمانيين فقبلوه، فانضمت الكتيبة الجركسية المكونة من المماليك الجركس إلى كتائب الحامية العثمانية، ورغم أن الترك حاولوا أن يميزوا أنفسهم باستمرار عن المماليك، إلا أن المتحولين القدامى صبروا على ذلك وبدأوا فى لعبة التسحب والسيطرة الوئيدة، وتمكنوا بمرور الوقت من تحقيق ذلك.

وكانت الخطوة الأولى فى ذلك هى تمكين أولادهم من المناصب العسكرية.. فبعد سنين طويلة عاشها المماليك الجراكسة يفضلون النأى بأبنائهم عن الانخراط فى سلك الجندية ويوجهونهم إلى العمل فى سلك التجارة أو فى الوظائف العامة بالدولة، والاعتماد على شراء مماليك جدد لرفد الجيش بأعداد جديدة- بدأ الأمر يختلف مع دخول العثمانيين، حيث أصبح المماليك شديدى الحرص على أن يرث أبناؤهم مراكزهم ومناصبهم داخل كتائبهم التى انخرطت فى الجيش العثمانى المسيطر على مصر.

تخلى المماليك عن نظرتهم التقليدية إلى أبنائهم الذين وُلدوا وتربوا فى أجواء مسترخية لا تجعلهم مؤهلين للأعمال القتالية، وبالتالى لم يكن من العقل الاعتماد عليهم كرديف لقواتهم، ورأوا أن الأفضل أن يرث الابن المنصب القتالى الذى حازه أبوه، لأن الأوضاع اختلفت بعد دخول الترك، ورأى المماليك أن تمديد الشبكة العائلية ضمانة أكبر لحماية المصالح المتنامية.

وبعد فترة من التسحب، تمكن المماليك من السيطرة على مفاصل الدولة عبر الشبكات العائلية والشبكات التى تجمع ما بين الأمراء الأساتذة وتلاميذهم أو أتباعهم من المماليك الصغار، ودعّمت من موقفهم حالة الضعف الظاهرة فى سيطرة الباشا العثمانى على الأوضاع فى مصر، مما زاد من قدرتهم على إعادة صياغة معادلة العلاقة بينهم وبين العثمانيين لصالحهم.

وكان السر فى ضعف الولاة العثمانيين هو السلطان العثمانى نفسه، فنظرة السلطان إلى الوالى كانت تماثل نظرته إلى اللص، وكان يعلم أن جل همّ الولاة ينصرف إلى نهب الأموال لصالحهم، وقد حكيت لك كيف كان يختار السلطان ولاة مصر من الطواشية «العبيد الخصى»، بحيث لا تكون لهم زوجات أو أبناء، فيرث مالهم بعد حين.

كان ضعف الولاة العثمانيين هو الأساس الذى انبنت عليه قوة المماليك، فقد خلت لهم الساحة، فقبضوا على زمام الأمور، واختاروا لهم زعيمًا من بينهم، هو شيخ البلد أو حاكم القاهرة.. وقد استبد المماليك بأمر البلاد والعباد حتى وصل الأمر إلى عدم إرسال الخراج السنوى إلى الباب العالى فى الأستانة، كما يذهب «ناصر الأنصارى» فى كتابه «المجمل فى تاريخ مصر».

وقد بلغ الأمر بالمماليك حد السيطرة الكاملة على الدولة المصرية والانفصال بها عن الدولة العثمانية فى عهد على بك الكبير، الذى تمكن من استغلال انشغال العثمانيين فى حربهم مع الروس واستقل بمصر، وتمدد نفوذه إلى الحجاز وسيطر على الحرمين الشريفين، وظلت مصر تحت سيطرته مدة من الوقت، دون أن يعلم أن قائد عسكره محمد أبوالدهب يرتب لإعادة مصر إلى حظيرة العثمانيين مرة أخرى.

ويبدو أن «أبوالدهب» نفث على «على بك الكبير» أن يكون حاكمًا رسميًا لمصر، وأحس بأنه يتعامل معه كمجرد أداة لتحقيق طموحاته العسكرية فى السيطرة على ما يلى مصر من البلدان المجاورة، فرتب مع الباب العالى للانقضاض على «على بك»، وتمكن من القضاء على حركته الاستقلالية.

الصراع الذى نشب بين على بك ومحمد بك لا يعكس ولاء من جانب «الكبير» لمصر، ولا من جانب «أبوالدهب» للسلطنة العثمانية، فكلاهما كان مخلصًا لأطماعه وطموحاته ليس أكثر، وكذلك كان المماليك دائمًا، وكانت صراعاتهم السبب المباشر فى خسارتهم أمام أى عدو خارجى، فما أيسر ما كان يلعب على أوتار الخلاف بينهم وعلى المطامع التى تتنازعهم وعلى الطموحات الفردية التى تأكل رأس كل فرد فيهم، ليتخلص من الجميع فى ضربة واحدة.

مشهد «على بك» و«أبوالدهب» تكرر كثيرًا بعد ذلك فى حياة المصريين، فقد عاينه الأهالى مرة وهم يتابعون الصراع بين مراد وإبراهيم بك، اللذين كانا يتنافسان على الاستفراد بحكم المحروسة قبل الحملة الفرنسية، وكان ذلك سببًا مباشرًا لسقوطهما المدوى أمام جنود نابليون يوم غزا مصر.. وتكرر من جديد بين كل من محمد بك الألفى وعثمان البرديسى بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر، وكان ذلك أحد أسباب تمكن محمد على من اقتناص حكم مصر من أيديهم.

إنها عادة المماليك.. يتوحدون فى مواجهة العدو المشترك، لكنهم يتفرقون عندما يخلو لهم الأمر، فيجدون أنفسهم فى مواجهة بعضهم البعض، لحظتها تعود روح المنافسة التى تأخذ شكل الصراع بالسيوف فى أحوال.. فقد سطر المماليك تاريخهم بمصر بالتوحد فى مواجهة المغارم والتفرق عند حضور المغانم.

عدم الإيمان بقاعدة «إمكانية القسمة على اثنين» يمثل إرثًا مملوكيًا عتيدًا ما زال يعمل عمله فى نواحٍ شتى من الحياة الاجتماعية للمصريين.. ولو أنك فتشت فى تاريخ التجربة المملوكية فى مصر فسوف تجد أن الصراع بين فرسى رهان مثّل أصلًا من أصول هذه التجربة منذ عزالدين أيبك التركمانى وأقطاى، ثم قطز وبيبرس البندقدارى، وهكذا.. وهو صراع لا يقبل القسمة على اثنين بحال، فلا بد أن يصفى فيه طرف الآخر لتخلو له الساحة، ولكن سرعان ما يظهر له منافس جديد يلعب معه نفس اللعبة «لعبة السيف».

كذلك تشهد التجربة المملوكية التى عاشت فى أحضان الحكم التركى على قدرة المماليك- وأيضًا الثقافة المملوكية- على إعادة إنتاج نفسها، والتحول مع كل حكم جديد، والتلون بلون كل عصر جديد، والتناغم مع كل وافد أو طارئ جديد.

