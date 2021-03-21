مساعدات مالية وعينية لأهالي قرية أم الصغيرة بسيوة

قام العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية لقرية أم الصغير (الجارة)، للمشاركة في توزيع مساعدات عينية ومالية ومواد غذائية لأهالي قرية أم الصغير.تضمنت القافلة المساعدات العينية وأسقف منازل خشبية، وملابس أطفال وسيدات، بالإضافة إلى مساعدات مالية لأهالي القرية، وذلك ضمن أنشطة قافلة الحياة (اللواء محمد عبدالعزيز).جاء ذلك بحضور عثمان عبدالخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة، وعددا من ممثلي قافلة الحياة، وأهالي قرية أم الصغير.