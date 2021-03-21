ضبط شخصين تعديا بالضرب على بائعة متجولة في الغردقة

كثفت أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن اعتداء شخصين بالضرب على فتاة بمدينة الغردقة في البحر الأحمر.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر عقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط الشخصين (لأحدهما معلومات جنائية) وبمواجهتهما اعترفا بالاعتداء على فتاة، وأقرا بقيامهما بالتعدي على المذكورة بسبب حدوث مشادة بينهم عند شرائهما منتجات تبيعها.كما أمكن تحديد الفتاة المعتدى عليها «بائعة متجولة» وجار استدعائها وسؤالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.