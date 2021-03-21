السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة التزوير بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 10سنوات، بعد اتهام بالتزوير في المحررات الرسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق حافظ، ووائل الشربيني، وسكرتارية فايز القطعاني ومصطفى أبو يسر.ترجع أحداث القضية رقم 888 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بورود عدد 2 رسالة طبية من أحدي الدول الأجنبية بمحررات رسمية على غير الحقيقة.توصلت تحريات ضباط الأموال العامة الي قيام المتهم "م. ال. م"، عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بالتزوير في الموافقة علي استيراد عدد 2 رسالة أجهزة طبية بوزن 10.935 طن بقيمة مليون ومائتي وستون وثمانون الف جنيها وبمراجعة شهادة الموافقة الاستيرادية رقم 10457 لسنة 2016 باسم أحدي المستشفيات الخاصة وكذلك بيانات الإفراج الجمركي ووزارة الصحة تبين أن جميع المحررات مزورة فتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.