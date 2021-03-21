شركة السكر تكرم الأمهات المثاليات بالمركز الرئيسي

كرمت نقابة شركة السكر بالمركز الرئيسي بالقاهرة، الأحد، جميع العاملات بالإدارات المختلفة.كانت ريهام صلاح، أمينة المرأة بالنقابة، قد عرضت على إدارة الشركة منذ أيام تكريم السيدات العاملات بالشركة بعد أن توقفت الإدارة السابقة عن تكريمهم أو الاهتمام بهم.بدوره قام اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بتكريم المرأة العاملة وتقديم هدايا رمزية لها قائلًا:"المرأة عنصر مهم ولا بدّ من الاهتمام بتقديم كل سبل الدعم للمرأة العاملة".واهتم الكيميائي صلاح فتحى، العضو المنتدب، رئيس قطاع مكتب رئيس الشركة بالتواصل مع أعضاء اللجنة النقابية والقطاعات الإدارية وأمانة المرأة بضرورة التكريم والعمل على نشر الإيجابيات وتذليل كل العقبات التى تواجة المرأة فى أماكن العمل.وشملت الحركة الأخيرة ترقية العديد من السيدات فى كل القطاعات الإدارية والمالية والإدارات الهندسية والمشروعات وتولى مناصب قيادية داخل الشركة بعد أن كانت قاصرة على الرجال.