«الفيوم» تكشف حقيقة إغلاق قرية بسبب تفشي كورونا

كشفت محافظة الفيوم حقيقة ما تردد بشأن إغلاق عدد من الخدمات العامة أو إغلاق قرية أبوجندير بمركز إطسا، لانتشار فيروس كورونا المستجد.نفى الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، الأمر، موضحًا أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في القرية.كما قام شباب القرية بتوزيع الكمامات على الأهالي بالشارع، وحملة توعية لمنع التجمعات، بعد زيادة أعداد الوفيات بالفيروس.وناشدت محافظة الفيوم جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة ‏في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات.