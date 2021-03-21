عواطف عبد الرحمن تناقش «قضايا المرأة» في دار الكتب

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة تحت عنوان "المرأة المصرية: قضايا الحاضر وتطلعات المستقبل".ومن المقرر أن تقام الندوة في الحادية عشر من صباح الثلاثاء 23 مارس الجاري بمقر دار الكتب بكورنيش النيل، وتديرها الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويتحدث فيها كل من الدكتورة نسرين عبد العزيز، أستاذ مساعد بأكاديمية الشروق، والدكتور رامي عطا، أستاذ مساعد الصحافة بأكاديمية الشروق.