وكيل «القوى العاملة» يطالب بتغليظ عقوبة زواج القاصرات

أكد أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المرأة المصرية من مختلف الفئات والطبقات هى العمود الأساسي للأسرة المصرية وهى التى تستطيع أن توجه الأسرة وتقوم بتنشئتها.أضاف أن أهتمام الدولة المصرية بالمرأة في الآونة الأخيرة، خاصة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، يرجع إلى اعتبارها رقم أساسي للتنمية والأمن القومى ومصدر الحكمة والأمان والأستقرار، حيث أستطاعت أثبات قدرتها على إدارة الأزمات والخروج بها إلى بر الأمان.تابع مهني، في بيان الأحد، أن زواج القاصرات يضيع حياة الفتاة على المستوى الاجتماعى أو الحقوقى أو الصحى، لذلك لا بدّ أن يتم التصدي له بكل حسم خلال الفترة المُقبلة، ويأتي ذلك من خلال سن القوانين وتجريم العقوبات، فضلًا عن تشديد الرقابة ليتم معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة في حق أبنائهم ويُصبح عبره للأخرين.وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، حيث حدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، مُشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى تغيير جذري.