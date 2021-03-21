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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عصائر فرش».. 10 نصائح للتخلص من حرارة الطقس

الأحد 21/مارس/2021 - 07:16 م
حرارة الطقس
حرارة الطقس
هاجر رضا
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مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الناس في الشارع طوال الوقت إلى عوامل تساعدهم في التخلص منها.

ويرصد «الدستور» أبرز الطرق التي تساعد على التخلص من الحرارة في سياق السطور التالية:-
- ارتداء ملابس الملونة الفاتحة والفضفاضة.
- بين الحين والآخر غسل الوجه بالماء بقدر الإمكان.
- شرب الماء بكثرة على مدار اليوم.
- تناول الأطعمة المقاومة للحرارة، والإكثار من تناول الفاكهة.
- الاستحمام بماء بارد.
- وضع قطعة من الثلج على الجبين.
- حماية الجسم من أشعة الشمس.
- وضع القدمين في الماء البارد كلما شعر الإنسان بالحر.
- الإكثار من تناول السبانخ والفلفل والكرنب والجزر والمشمش والطماطم والبطيخ والشمام والجريب فروت والحليب.

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