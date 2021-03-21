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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمني يدين قصف الحوثيين لكلية الآداب بتعز

الأحد 21/مارس/2021 - 07:14 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات، قصف ميليشيا الحوثي مبنى كلية الآداب وحديقة جاردن سيتي شرق مدينة تعز بقذيفة هاون، والذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة وإثارة الهلع والخوف بين المدنيين‏.

وأوضح الإرياني - في تصريح، اليوم، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاعتداء الإرهابي امتداد لمسلسل الاستهداف المتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية بهدف الانتقام من محافظة تعز، التي يتعرض أبناؤها الصامدون لحصار غاشم وتجويع ممنهج تفرضه المليشيا منذ ستة أعوام في ظل صمت دولي مخز‏.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن جريفيث، بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل المتعمد للمدنيين التي ترتكبها ميليشيا الحوثي باعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وترقى لمرتبة جرائم الحرب، داعيا إلى تقديم المسئولين عن تلك الجرائم من قيادات الميليشيا لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

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