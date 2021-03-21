نوال السعداوي.. رحيل سيدة الأفكار المغايرة

◄ ختان إلإناث

◄ الأنثى هي الأصل

رحلت اليوم الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي، بعد صراع مع المرض، وتعرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الفائتة، عن عمر يناهز 90 عامًا.عديدة هي الاتهامات التى طالت الكاتبة والباحثة والمناضلة " نوال السعداوي" بدء من سجنها وصولا إلى حد تكفيرها بجانب حرق كتبها، ويبدو أن هذا جاء نتيجة ما كانت تقدمه نوال السعداوي عبر طرح أفكار ورؤى غير تقليدية تحمل روح الصدمة لمجتمعات لم تعتد على استقبال مثل هذه الثقافة.عن سؤال رئيس كانت تواجهه نوال السعداوي طوال الوقت وهو كيف تردين على هؤلاء الذين يدعون أن آرائك متطرفة وصادمة؟ وكانت إجابة نوال السعداوي دائما حاضرة بأنني غير منشغلة بالرد على هؤلاء، لأني مشغولة جدا بعملي خاصة أنني أعرف مسبقا أن أى رائد ومفكر يطرح أفكار مغايرة وجديدة عن العدل والمساواة ينال هذا.ولفتت السعداوي في كثير من مقابلاتها التلفزيونية والصحفية أن هناك العديد من الكتاب"رجال ونساء" يهاجمون الإسلام فقط، ويتاجرون، في السوق الحرة، خاصة أن السوق الأمريكية والأوروبية تشجع من يهاجم الإسلام فقط، أو العرب فقط، أو مصر فقط.وأكدت السعداوي أنها لم تهاجم الإسلام ولكن تهاجم وتنتقد الأنظمة الاجتماعية، والسياسية غير العادلة، ولديها موقف ورؤى مغايرة مختلفة في النقد الديني، وعندما ندرس الإسلام سنراها أكثر تقدما بالمقارنة مع الأديان الأخرى.كانت نوال السعداول طيلة حياتها تمتلك الجراة لتعلن عن رأيها بصراحة وجسارة منها وأبرزها ماخاضته مع إعلان رفضها لختان الإناث، وقد وثقت تجربتها مع الختان عبر كتابها السيرة "أوراق من عمري"، إلى جانب كتابها "المرأة والجنس"، وكتابها "امرأة عند نقطة الصفر" ودفعت نوال السعداوي ثمن ذلك مبكرا جدا بفصلها من عملها من وزارة الصحة، ومن بعد سجنها لمدة ثلاثة أشهر عن كتابها "امرأة عند نقطة الصفر"، هذا الفصل عن عملها والسجن لم يثنها عن مواصلة نضالها ومشوارها في إعلان الرفض لختان الأناث، وقد انتصرت في معركتها في نهاية الأمر بإعلان الحكومة المصرية لقانون تجرم فيه ختان الإناث.جاء كتابها "الأنثى هي الأصل يحمل رؤى وأفكارا مغايرة فهو يسلط الضوء على مكانة الأنثى الحقيقة، عبر تحليل فني لعلوم عديدة ساعدت في التعرف على الوضع الحقيقي لمكانة المرأة.وأشارت المؤلفة إلى تطور مكانة المرأة تاريخيا، ودور التكامل بينها وبين وبين الرجل جسديا ونفسيا، وما تواجهه المرأة من انتقاص وتقويض لحرياتها.