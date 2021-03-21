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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يواصل تقدمه في مأرب

الأحد 21/مارس/2021 - 07:14 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
آية حسني
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تمكن الجيش اليمني، اليوم، من مهاجمة مواقع هامة في جبهتي الكسارة والمشجح في محافظة مأرب، عقب هجوم عنيف شنه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إن عناصر "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجومًا قويًا على مواقع الميليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح، تمكنوا من خلاله تحرير مواقع مهمة في جبهة الكسارة والمشجح، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين "تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش".

وأشاد المصدر بدور طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني، مؤكدًا أن طيران التحالف تمكن من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب.

ودمّر التحالف "منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب"، وشمل تدمير المنظومة "كافة مكوناته والخبراء الأجانب"، بحسب التحالف.

وأضاف أن "جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني". وشدد التحالف على استمراره في "دعم عمليات الجيش الوطني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين".

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