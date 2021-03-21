المجر: تعرضنا لهجوم سياسي بسبب شراء اللقاحين الروسي والصيني

كشف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بلاده تعرضت لضغوط من قبل دول غربية بسبب قرارها التعاون مع روسيا والصين في شراء لقاحيهما "سبوتنيك في " و"سينوفارم".وقال سيارتو – مساء اليوم، إن القرار بشأن شراء اللقاحين الروسي والصيني جاء بناء على توصيات خبراء من المجر زاروا مواقع تصنيعهما واطلعوا على الوثائق المتعلقة بهذين اللقاحين.وأضاف أن بلاده تعودت على أن كل ما تفعله يصبح هدفا لانتقادات في البداية، ثم يحذو الجميع حذونا.. وتابع قائلا "تلك هي السياسة".