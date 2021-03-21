وزير الدفاع السوداني يدعو إلى التوعية بمخاطر الألغام

دعا الفريق الركن يسن إبراهيم وزير الدفاع السوداني، إلى التوعية بمخاطر الألغام، وإبراز جهود الدولة والمنظمات والوكالات الوطنية والعالمية العاملة في برنامج مكافحة الألغام في السودان، من خلال الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، في 4 ابريل المقبل.وألتقى وزير الدفاع السوداني، اليوم الأحد، مع العميد الركن خالد حمدان آدم، مدير المركز القومي لمكافحة الألغام بالسودان، حيث وزير الدفاع على الترتيبات الجارية من قبل المركز القومي لمكافحة الألغام بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام للاحتفال المقرر في 4 ابريل المقبل.وقال العميد الركن خالد حمدان: إن الاحتفال سيقتصر على المعالجات الإعلامية دون المراسم الميدانية، التزاما بالاشتراطات الصحية بسبب انتشار وباء كورونا.وأوضح: أن الاحتفال سيشهد إلقاء كلمات من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير الدفاع، ومسئولين آخرين.