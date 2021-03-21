السودان: 158 إصابة بكورونا و18 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة، فيما تم شفاء 72 حالة، وذلك خلال ثلاثة أيام.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان الأحد، عن التقرير الوبائي لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 29 ألفا و419 حالة، بينها 1986 وفاة، و23 ألفا و725 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.