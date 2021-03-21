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محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير الشرطة السودانية يؤكد بذل كل الجهد لبسط الأمن والاستقرار

الأحد 21/مارس/2021 - 08:02 م
الشرطة السودانية
الشرطة السودانية
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أكد الفريق أول شرطة خالد مهدي إبراهيم مدير عام الشرطة السودانية، استعداد الشرطة لبذل كل ما في وُسعها من أجل راحة المواطن وبسط الأمن والاستقرار، وذلك إنطلاقا من مسئوليتها في المحافظة على أمن واستقرار المواطنين.
والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الأحد، مع الفريق أول شرطة خالد مهدي إبراهيم، مدير عام الشرطة السودانية، بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة عيسى آدم إسماعيل.
وقال مدير عام الشرطة السودانية، في تصريح صحفي: إن اللقاء تطرق للأوضاع الأمنية بصفة عامة، وفي ولاية الخرطوم بوجه خاص، لافتا إلى أن اللقاء تناول متطلبات العملية الأمنية، بدءَ بالتشريعات وإنتهاء بالإمكانات.
وأضاف أن عضو مجلس السيادة الانتقالي وعد بتوفير كل ما يلزم لدعم العملية الأمنية حتى يعم الأمن والطمأنينة كافة أرجاء البلاد.

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