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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 91 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

الأحد 21/مارس/2021 - 07:06 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجزائر اليوم الأحد تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي وحالتي وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي: إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 116 ألفا و157 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3057 حالة وفاة.

وأضاف فورار: أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 80 ألفا و659 حالة، بعد شفاء 93 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، وأشار إلى وجود 10 مصابين في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر، قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال، بسبب انتشار الوباء من 10 مساء إلى 5 صباحا في 16 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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