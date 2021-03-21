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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إليك طريقة عمل عصير البرتقال بالقرنفل «مشروب المناعة»

الأحد 21/مارس/2021 - 07:04 م
عمل عصير البرتقال
عمل عصير البرتقال
سارة ساويرس
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تقدم لكم الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل مشروب المناعة عصير البرتقال بالقرنفل.
مقادير عصيرالبرتقال والقرنفل:
3 كوب عصير البرتقال فريش.
معلقتين كبار عصير ليمون.
معلقه كبيرة عسل.
6 أعواد قرنفل.
نصف كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير
في البداية نحضر أعواد القرنفل ونضعها فى الماء المغلي، ثم نتركه حتي يصفي القرنفل زيوته وتبرد ماءه، ثم نضيفه العصير البرتقال ويقدم على سفرتك باردا.

الفوائد:
تحتوي فاكهة البرتقال على فيتامين سي المقاوم لنزلات البرد والإنفلونزا، ويمكنه وقاية الجسم من فيروس كورونا، كما أنه غني بالألياف التي توفر الشعور بالدفء، كما أنه من الفواكه ذات الطعم اللذيذ والغني بالفوائد.

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