إليك طريقة عمل عصير البرتقال بالقرنفل «مشروب المناعة»

تقدم لكم الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل مشروب المناعة عصير البرتقال بالقرنفل.مقادير عصيرالبرتقال والقرنفل:3 كوب عصير البرتقال فريش.معلقتين كبار عصير ليمون.معلقه كبيرة عسل.6 أعواد قرنفل.نصف كوب ماء مغلي.طريقة التحضيرفي البداية نحضر أعواد القرنفل ونضعها فى الماء المغلي، ثم نتركه حتي يصفي القرنفل زيوته وتبرد ماءه، ثم نضيفه العصير البرتقال ويقدم على سفرتك باردا.الفوائد:تحتوي فاكهة البرتقال على فيتامين سي المقاوم لنزلات البرد والإنفلونزا، ويمكنه وقاية الجسم من فيروس كورونا، كما أنه غني بالألياف التي توفر الشعور بالدفء، كما أنه من الفواكه ذات الطعم اللذيذ والغني بالفوائد.