8789 إصابة و88 وفاة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد عن تسجيل 8789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و88 وفاة، و7413 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 535 ألفًا و455 إصابة والوفيات إلى 5876 وفاة، والشفاء إلى 434 ألفًا و167 حالة.