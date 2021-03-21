التحالف الدولي يسلم العراق 36 برجًا مع كاميراتها

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، تسلم العراق 36 برجا مع كاميراتها من قوات التحالف الدولي.وقال اللواء يحيى رسول - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا): إن هنالك خطة لمراقبة الإرهابيين على الحدود، مؤكدا "سنتعامل بحزم مع من يعبث بالخطوط الناقلة للكهرباء".