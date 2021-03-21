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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة السعودية تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 06:59 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
أ ش أ
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نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، ما يتردد بشأن تسجيل وفيات ناجمة أو مرتبطة بتلقي لقاح كورونا أو وجود ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات.

وحث العبدالعالي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - من ينوي أداء العمرة المسارعة على أخذ اللقاح.. مشيرا إلى أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، وبدأت بعض الدول حول العالم ترصد حالات جديدة وموجات إضافية أُطلق عليها الموجات الثالثة ومعظمها رصدت من الجهات الرسمية أو المختصين من بعض الدول الأوروبية، مما يتوجب ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لمواصلة التصدي لجائحة كورونا.

وأوضح: أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و26 ألفا و355 جرعة في مناطق المملكة كافة، لافتا إلى أن هناك فئات لهم أولوية في أخذ اللقاح، ومن بينهم المصابون بمتلازمة داون، مؤكدا أنه لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، كونه لا يؤثر على الخصوبة لدى الذكور أو الإناث أو له ارتباطات حول ذلك، كما أنه لا يؤثر أيضا على التبرع بالدم على الإطلاق، مبينا أن جميع الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة.

وأعلنت الصحة السعودية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و277 حالة تعافٍ جديدة، و7 وفيات، ليبلغ إجمالي الإصابات 385 ألفا و20 إصابة، والشفاء 374 ألفا و412 حالة، والوفيات 6 آلاف و609 حالات.

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