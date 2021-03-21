الكويت تسجل 1192 إصابة بكورونا و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد، تسجیل 1192 إصابة جدیدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و11 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 219 ألفا و125 حالة، والوفيات إلى 1226 حالة.وسجلت الوزارة 1331 حالة شفاء من الفيروس في الساعات الـ 24 الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 203 آلاف و539 حالة.