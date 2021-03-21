عقد مباحثات بين رئيس وزراء ليبيا ووزير خارجية إيطاليا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي هنّأ رئيس الحكومة على نيله ثقة مجلس النواب معربًا عن أهمية التواصل بين البلدين في ظل وجود حكومة وحدة وطنية.وأعرب وزير الخارجية الإيطالي خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء عن رغبته فى أن تتطور العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن إيطاليا تنظر باهتمام كبير إلى ليبيا وتتطلع إلى رفع التواجد الدبلوماسي لتعزيز الثقة بين البلدين.وبحث رئيس حكومة الوحدة مع دي مايو آلية تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعادة ربط العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والتجارية.من جانبه أوضح الدبيبة أن ملف الهجرة ملف دولي ليس مرتبطا بليبيا فقط ولا يمكن حله من المنتصف، بل يجب العمل من خلال سياسة تضامنية تعالج هذا الملف انطلاقا من بلد المنشأ وحتى بلد المقصد.من جهته أشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن ليبيا لا يجب أن تكون حديث أوروبا فقط فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بل هناك ملفات أخرى يجب التعاون فيها ودعم ليبيا بها.