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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إبراهيم عبد المجيد ينعى «السعداوي»: لن يضيع ما تركته رغم جهل الجاهلين

الأحد 21/مارس/2021 - 06:56 م
السعداوي
السعداوي
آلاء حسن
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نعى الكاتب إبراهيم عبدالمجيد رحيل الدكتورة نوال السعداوي، التي وافتها المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ90 عاما، قائلا: رحم الله الدكتورة نوال السعداوي، غير كتبها التي تعلمت منها التحضر في الحياة والحق في معني وقيمة المرأة ورواياتها الممتعة جمعتني بها ظروف جميلة في الحياة الثقافية أو العمل السياسي في السبعينات والثمانينات. بعض منه في كتابي "الأيام الحلوة فقط".

وتابع في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": نوال السعداوي رحلة نضال سياسي كبيرة منذ الخمسينات وعرفت السجن والظلم وكتير ممن ينتقدونها لم يقرأوا كتابا لها ولا يعرفون شيئا عن سيرتها ولا يعرفون تاريخها، معرفتهم تتوقف عند برامج التوك شو وبعض جمل لا تعجبهم. البرامج التي صارت للأسف مصدر المعرفة والثقة عند الكثيرين، واستطرد: منذ خمس سنوات أو أكثر اتصل بي مذيع لبرنامج تليفزيوني لا أذكره ولا أذكر البرنامج وكان يتحاور معها لاقوم بمداخلة، كنت أتابع الحوار فوجدته يستفزها بشكل سخيف جدا لتخرج منها كلمات انفعالية وهي في هذا العمر فوضحت له في المداخلة أن يتوقف عن هذا الاستفزاز ويتحدث في العلم وبعد أن عادت إلى بيتها حدثتها في التليفون أن تنتبه إلى ما يفعله المذيعون الباحثون عن متابعين على الفاضي.

وأضاف: نوال السعداوي غير الجوائز العالمية من كل القارات التي فازت بها فكتبها المترجمة الي لغات أخرى عديدة، وكانت هذه الكتب في التسعينات تتفوق في المبيعات على كتب نجيب محفوظ بالخارج، نوال السعداوي لها حوالي أربعين كتابا ما بين كتب فكرية عن قضايا المرأة والمجتمع والسجون والزنازين ومذكرات حياة بين الطب والرحلات وروايات ويأتي من لا يعجبه رأي في برنامج يحكم عليها أحكام سخيفة ولا يرى ما أنجزت ولا يفكر أن يعرف شيئا منه.

واختتم منشوره قائلا: رحمك الله يا سيدتي لقد كنتِ للعالم أجمل نافذة على مصر وكنت في مصر أجمل وأعمق نافذة على العلم والأدب والحياة السياسية والاجتماعية.. وخالص العزاء لابنتها الاديبة مني حلمي ولكل محبيها، وما تركته نوال السعداوي وراءها من علم وأدب لن يضيع رغم جهل الجاهلين.

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