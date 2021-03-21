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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف: ترجمة كتاب «حماية الكنائس في الإسلام» لـ4 لغات

الأحد 21/مارس/2021 - 07:29 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية باللغات الأجنبية) كتاب: «حماية الكنائس في الإسلام» في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

الكتاب من إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتمت ترجمته بأربع لغات: (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – اليونانية) مع تتابع عملية الترجمة لباقي كتب السلسلة.

ويبرز الكتاب أن الإيمان بالتنوع سنة من سنن الله الكونية، حيث يقول الحق سبحانه: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ" (هود: 118-119)، فلا إكراه في الدين ولا على الدين، حيث يقول سبحانه وتعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"(البقرة: 255).

ويعمل على ترسيخ فقه العيش المشترك وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق، فالوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعًا.

ويفند بالحجة والبرهان شبه المبطلين، ويصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة، سواء أكانت هذه المفاهيم ناتجة عن سوء قصد أو سوء فهم.

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