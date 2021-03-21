إسرائيل تلغي بطاقة الـVIP لوزير الخارجية الفلسطيني

ألغى جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي «الشاباك» بطاقة الـVIP لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عند عودته إلى الضفة الغربية، اليوم، قادمًا من الأردن، وهي بطاقة تمنحه حرية التنقل.وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن هذه الخطوة جاءت لما يقوم به المالكي من أنشط لدفع التحقيق ضد تل أبيب في المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».وأجرى رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأسبوع الماضي، جولة أوروبية شملت النمسا وألمانيا وفرنسا، برفقة أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي.والتقى ريفلين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، وتحدثا عن خطر التمرز الإيراني في المنطقة وكذلك البرنامج النووي لطهران، وضرورة وقف تعاظم قوة حزب الله.وكتب ريفلين مقالا لصحيفة «لا فيجاروا» الفرنسية طالب فيها بمعارضة قرار محكمة الجنايات الدولية، فتح تحقيقات في جرائم الحرب التي قامت بها إسرائيل في الضفة والقدس وقطاع غزة المحاصر.