استروكس مضروب.. خلطات مخدرة تصيب الشباب بتلف المخ

مجموعة من المواد الكيميائية يتم خلطها بالأعشاب لتصبح مخدر "الاستروكس"، المتعارف عليه خلال الآونة الأخيرة، حتى تطور الأمر وأصبح المخدر عبارة عن خلطة كيميائية مضروبة، ليباع بثمن أرخص من سعره الحقيقي، لكن بعد تجربته من قبل الشباب نتج عنها نوبات صرع أدت إلي تدمير المخ، والجرعة الزائدة منه تسببت أيضًا في حدوث حالات وفاة.يحكي أحد الشباب المدمنين للاستروكس، أصعب موقف مر عليه برفقة أصدقائه بعد تناولهم للاستروكس المضروب بالخطأ: "صاحبي اتنقل للعناية المركزة بعد ما شربنا المخدر بساعات قليلة"."صاحبي أغمى عليه بعد النفس الخامس"، قال الشاب إن صديقه دخل في مرحلة تشنجات، في حين عدم استيعابه للموقف كونه تحت تأثير المخدر، وبعد أن استفاقت من الحالة المزاجية، تأكد أن هذا النوع ليس كما الاستروكس الطبيعي بسبب عدم شعوره بالموقف نهائيًا إلا في المستشفى.«الدستور» كانت هناك داخل أوكار تجميع الخلطات الكيميائية المضروبة لمعرفة ما يدور خلف أماكن الكيف المضروب.شباب لم تتجاوز أعمارهم سوى 20 عامًا فقط، ورغم ذلك يقومون بتجميع مواد كيميائية من الحبوب المخدرة، رخيصة الثمن، ويخلطوها بمبيدات حشرية وأعشاب مجففة من البردقوش لتنتج مادة خضراء اللون علي شكل الاستروكس المعروف، ويتم تغليفه في أكياس بلاستيكية علي نفس الطريقة، مع العلم أن سعر كيس الاستروكس الحقيقي "100 جنيه".لكن في جولة "الدستور" داخل هذا الوكر، اكتشفنا أن ثمن الكيس المضروب 50 جنيهًا، وإذا تم شراء أكثر من 5 أكياس سيكون ثمن الكيس الواحد 25 جنيهًا.كان تعليق أحد هؤلاء التجار: "إحنا بنبيع الكيس بثمن علبة سجاير، مين المغفل اللي مش هيشتري"، وبالفعل كان الإقبال عليهم ملحوظًا من قبل مدمني الاستروكس، دون إدراكهم عن ماهية المواد المركبة أو الأضرار الملاحقة لها.وكشف مركز علاج السموم عن مفاجأة صادمة مؤخرًا، بشأن أعداد متعاطي المخدرات في مصر، والتي تخطت الـ10 ملايين مواطن مصري، وبلغت نسبة الإدمان 3% أي أكثر من 3 ملايين مصري، وفقًا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الخراط، استشارى الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن مادة الاستروكس تلعب على الجهاز العصبي لجسم الإنسان، وتصيب متعاطيها بعدد من الأعراض مثل إحمرار شديد بالوجه وحشرجة فى الصوت واتساع فى حدقة العين.أضاف أن الاستروكس يسبب الهلاوس السمعية والبصرية، ومع تكرار تناوله يتسبب فى حدوث حالات اكتئاب شديدة، كما يؤدى أيضًا إلى الضعف العام واختلال في التوازن، والخروج عن التصرفات الطبيعية.واستكمل "الخراط" أن الاستروكس مخدر يستطيع أن يتسبب فى محو أجزاء من الذاكرة أو فقدان مؤقت لها، كما حدث مع بعض متعاطيه، ويمكن أن ينتاب المتعاطي بشعور الموت، أما فيما يتعلق بالاستروكس المضروب، فهو قد يتسبب في الوفاة مباشرة، وذلك لاحتوائه على مواد ضارة ورخيصة مثل المبيدات وغيرها من الخلطات الكيميائية الخطيرة.