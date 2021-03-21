«صديق» يترأس وفدًا أزهريًّا لزيارة جامعة الملك فيصل العالمية بتشاد

سافر الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، على رأسِ وفدٍ رفيعٍ إلى دولة تشاد الشقيقة.ضم الوفد: «الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان الشال، وكيل كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والشيخ محمد العبد، مسئول القوافل الطبية والإغاثية بمشيخة الأزهر».وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر أن الزيارة تأتي في إطار توطيد سبل التعاون بين البلدين الصديقين؛ مصر وتشاد، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً وجامعة الملك فيصل العالمية بدولة تشاد الشقيقة.وأوضح صديق أن برنامج الزيارة يتضمن عقد عديد من اللقاءات مع المعنيين في شتى المجالات.