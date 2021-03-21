رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«صديق» يترأس وفدًا أزهريًّا لزيارة جامعة الملك فيصل العالمية بتشاد

الأحد 21/مارس/2021 - 07:56 م
الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق
إسلام أبوالمجد
طباعة
سافر الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، على رأسِ وفدٍ رفيعٍ إلى دولة تشاد الشقيقة.

ضم الوفد: «الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان الشال، وكيل كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والشيخ محمد العبد، مسئول القوافل الطبية والإغاثية بمشيخة الأزهر».

وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر أن الزيارة تأتي في إطار توطيد سبل التعاون بين البلدين الصديقين؛ مصر وتشاد، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً وجامعة الملك فيصل العالمية بدولة تشاد الشقيقة.

وأوضح صديق أن برنامج الزيارة يتضمن عقد عديد من اللقاءات مع المعنيين في شتى المجالات.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

شريف الدسوقي: أنا بصحة جيدة وقاعد مع شقيقي في الإسكندرية

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

«التعليم»: إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي غدا


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

نوال السعداوي.. رحيل سيدة الأفكار المغايرة

إبراهيم عبد المجيد ينعى «السعداوي»: لن يضيع ما تركته رغم جهل الجاهلين

جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب

«كتاب اليوم» يصدر روشتة طبية للمراهقين