«نقل النواب» تتفقد أعمال التطوير بمحطة سكة حديد مصر بالإسكندرية

تفقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أعمال التطوير بمحطة السكة الحديد بمحطة مصر بمحافظة الاسكندرية، وكان فى استقبالهم الوفد المهندس مجدي الصباغ نائب رئيس هيئة السكة الحديد.حيث تفقد الوفد أعمال تطوير الأرصفة والمكاتب وواجهات المحطة ودورات المياه الخاصة بالركاب، وصالة كبار الزوار، بالإضافة لتطوير الساحة الخارجية للمحطة.واستمع علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس المواب، والمرافق له، لشرح حول منظومة حجز التذاكر من خلال ماكينات الصراف الآلي، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين والجمهور.كما تفقد الوفد أعمال تطوير كوبرى برج العرب "النافورة" بطريق برج العرب، واستفسر رئيس اللجنة عن الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ الأعمال للتيسير على المواطنين وتسهيل حركة المرور، طالبا بضرورة موافته اللجنة بتقرير عنه.شارك فى الزيارة كل من: النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولي، النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال، النائب نادر الخبيري، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي.وكان فى استقبالهم عدد من نواب محافظة الإسكندرية وهم، النائب خالد شلبى، النائب محمود قاسم، النائب محمد جبريل، النائب ابو العباس التركى، النائب سامح السايح، النائب أحمد مهنا، النائب رزق راغب، والنائب حسين رجب.