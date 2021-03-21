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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علي ربيع يبدأ تصوير «زومبي» فور انتهائه من «أحسن أب»

الأحد 21/مارس/2021 - 06:38 م
علي ربيع
علي ربيع
منار إبراهيم
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يواصل الفنان علي ربيع تصوير مشاهد مسلسله الجديد "أحسن أب" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن أسرة المسلسل استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في التصوير رغم بدءه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن خفة الأحداث واتسامها بالكوميديا سبب في سهولة التصوير خاصة وأن المخرج معتزالتوني متمكن في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أنهم يكثفون ساعات التصوير سعيًا من المخرج لإنهاء الحلقات الأولى وانهاء مونتاجها وتسليمها للجهة المنتجة لتكون جاهزة للعرض خلال الشهر الكريم.


في السياق ذاته، سيتفرغ علي ربيع، فور انتهائه من تصوير "أحسن أب"، لفيلمه السينمائي الجديد "زومبي" والمقرر بدء تصويره فور الانتهاء من مسلسل أحسن أب وتحديدًا بعد الموسم الرمضاني، هو من إخاج عمرو صلاح.

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