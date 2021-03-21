إصابة طفلين في سقوط بلكونة منزلهم بالبحيرة

أصيب طفل وشقيقته منذ قليل بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر سقوط بلكونة منزلهم، بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوصول طفل وشقيقته إلى مستشفى أبو المطامير العام إثر إصابتهم بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "ملك عوض، عبد السلام" ٧ سنوات، و"شاهين عوض عبدالسلام ٣ سنوات" بكسور في قاع الجمجمة، وكسر بعظام الفك، أثناء وجودها ببلكونة المنزل سقطت بهما، ولا توجد شبهة جنائية.تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.