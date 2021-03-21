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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة يدعو نظيره السعودي لحضور موكب المومياوات الملكية

الأحد 21/مارس/2021 - 06:37 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين
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عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا عبر الفيديو كونفرانس مع نظيره السعودي أحمد الخطيب حيث تم مناقشة التحديث المستمر وتبادل وجهات النظر حول ضوابط السياحة خاصة بين بلدان الشرق الأوسط.

ووجه وزير السياحة السعودي الدعوة إلى العناني لحضور اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمقرر انعقادها في الرياض في إبريل المقبل.

كما وجه العناني الدعوة إلى وزير السياحة السعودي لحضور احتفالية موكب المومياوات الملكية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا من الخطيب، معربًا عن سعادته لحضور هذا الحدث المهم.

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