سافر منهم 120 مقاتلا.. 1000 مرتزق سوري يغادرون ليبيا خلال أيام

كشفت مصادر ليبية، اليوم، مغادرة طائرة نقل عسكرية العاصمة طرابلس في طريقها لتركيا وتحمل 120 مرتزقا سوريا تمهيد لنقلهم إلى مدينة عفرين شمالي سوريا.وأوضح مصدر داخل مطار معيتيقة بطرابلس، أن المطار تسلم جدولا لطائرات تركية وليبية ستقل أكثر من ألف مرتزق خلال أسبوع واحد، وذلك حسب قناة "سكاي نيوز" بالعربية.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد في وقت سابق أن دفعة من المرتزقة السوريين عادوا الساعات الماضية إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا بعد ضغوط دولية وإقليمية على تركيا.وأكدت البعثة الأممية الى ليبيا في وقت سابق وجود 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، بجانب وجود 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.